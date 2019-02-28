Медведеву затравили после включения в состав сборной на чемпионат мира

Пользователи социальных сетей остались недовольны включением фигуристки Евгении Медведевой в состав сборной России на чемпионат мира. Негативные высказывания появились в Instagram-аккаунте спортсменки.

Медведева закрыла комментарии под последним постом, однако юзеры начали критиковать ее под другими фотографиями: «Как же тебе повезло. На ЧМ против тебя будет болеть большая половина населения страны», «Желаю тебе занять последнее место на ЧМ, твое место там — на дне, причем не только на дне турнирной таблицы, но и в жизни».

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Некоторые посчитали несправедливым то, что Елизавета Туктамышева оказалась в числе запасных на ЧМ. «Женя, неужели тебе ни капельки не стыдно перед Лизой? Если ты говорила, что она достойнее тебя, отдай то, что ей принадлежит по праву и то, что ты у нее украла», «Женя должна уступить Лизе эту путевку, если она фигуристка... Это очень несправедливое решение», — писали они.

27 февраля Федерация фигурного катания России включила в состав на чемпионат мира Медведеву, Алину Загитову и Софью Самодурову. До этого Медведева числилась в списке запасных.

22 февраля Медведева одержала победу в финале Кубка России. Второе место заняла Туктамышева, оставшаяся в списке запасных на ЧМ.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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