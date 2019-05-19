Загитову обвинили в «ущербном воровстве» музыки Медведевой

Пользователи социальных сетей остались недовольны выбором музыки для показательного номера олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Комментарии появились в Instagram-аккаунте хореографа фигуристки Даниила Глейхенгауза.

Глейхенгауз рассказал, что в следующем сезоне Загитова будет кататься под композицию Билли Айлиш Bad Guy. До этого российская фигуристка Евгения Медведева дала интервью YouTube-каналу «Макарена», в котором отметила, что любит эту песню.

Пользователи стали негативно высказываться по этому поводу. «Как аккуратно украсть показательный у другого человека», — написал один из них. «Это просто ущербно, вы все интервью Жени, видимо, смотрите и на ее вкус ориентируетесь. Это просто мерзко — взять и поставить номер под любимую песню Жени! Во всем пытаетесь ей насолить?» — отреагировал другой.

Глейхенгауз ответил на критику. Он заявил, что не видел интервью Медведевой, а музыка была выбрана еще до отпуска.

Загитова — олимпийская чемпионка-2018, победительница чемпионата мира и Европы. На Играх в Пхенчхане Медведева уступила только Загитовой и ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе. Теперь она сотрудничает с канадским специалистом Брайаном Орсером и живет в Торонто.

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