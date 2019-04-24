Авербух рассказал об отсутствии конкуренции между Медведевой и Загитовой

Российский хореограф Илья Авербух высказался о конкуренции между отечественными фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. Его слова приводит YouTube-канал UTV.

«Нет такой конкуренции между ними. По крайней мере, в этом сезоне не было. Журналисты по инерции устраивали эту историю, как и непрофессиональные болельщики, которые полюбили фигурное катание, чтобы реализоваться в каких-то соцсетях», — сказал Авербух.

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На состоявшемся в марте чемпионате мира в японской Сайтаме победу праздновала Загитова, выступающая под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. Второе место досталось Элизабет Турсынбаевой, представляющей Казахстан. Медведева, в прошлом году перешедшая от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, стала третьей.

16-летняя Загитова — олимпийская чемпионка-2018, победительница чемпионата мира и Европы. На Играх в Пхенчхане Медведева уступила только Загитовой. Кроме того, 19-летняя фигуристка дважды выигрывала финал Гран-при, а также стала двукратной чемпионкой мира и Европы.

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