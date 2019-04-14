Плющенко оценил перспективы Загитовой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигуристке Алине Загитовой не стоит заканчивать карьеру. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Плющенко, Загитова в любой момент может уйти из спорта, потому что она уже вписала себя в его историю. Но спортсменка вместо этого может продолжить соревноваться и доказывать, что может побеждать еще.

Также олимпийский чемпион отметил, что Загитова может освоить четверные прыжки — сложнейшие в современном фигурном катании. «Все возможно, если правильно тренироваться и готовиться», — сказал Плющенко, добавив, что Загитова вполне может побороться за победу на Олимпийских играх 2022 года.

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Завершить карьеру российской фигуристке посоветовал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров. Свое мнение он аргументировал тем, что Загитовой дальше будет трудно побеждать. Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе тренера Этери Тутберидзе, заявил что разговора об уходе из спорта с Загитовой не было.

16-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.

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