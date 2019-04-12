Хореограф Загитовой высказался о ее дальнейшей карьере

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе тренера Этери Тутберидзе, высказался о дальнейшей карьере фигуристки Алины Загитовой. Слова специалиста приводит Sport24.

По его словам, спортсменке, выигравшей чемпионаты мира и Европы, а также олимпийское золото, больше нечего доказывать. Единственная цель, которую может преследовать Загитова, — стать многократной чемпионкой. «Прямого разговора о том, продолжит ли она [спортивную карьеру] или нет, у нас не было», — сказал хореограф.

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Он добавил, что Загитова, вернувшись из Японии, пришла на тренировку. «Если бы она не ходила на тренировки, тогда мы бы с ней поговорили», — заметил Глейхенгауз.

10 апреля олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке завершить карьеру. «Лучше со щитом, чем на щите», — посчитал спортсмен, отметив, что дальше Загитовой будет труднее одерживать победы.

Загитова выиграла все главные турниры к 16 годам. Она является воспитанницей Этери Тутберидзе.

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