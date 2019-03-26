Обнародованы призовые Загитовой за сезон

Стал известен размер призовых, которые российская фигуристка Алина Загитова получила за сезон-2018/2019. Данные предоставляет «Чемпионат.com».

За победу на чемпионате мира в Сайтаме 16-летняя спортсменка получила 65 тысяч долларов без учета налогов. Две золотые и одна серебряная медаль, выигранные россиянкой в этапах мирового Гран-при, принесли ей еще 54 тысячи долларов. Второе место на первенстве континента позволило Загитовой заработать еще 16 тысяч долларов. Суммарно призовые фигуристки составили 135 тысяч долларов.

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22 марта Загитова завоевала золото на чемпионате мира-2019 в Японии. Россиянка опередила представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Евгению Медведеву. Эта победа на мировом первенстве стала для нее первой в карьере.

Загитова также является олимпийской чемпионкой. Золото она выиграла на Играх в Пхенчхане, одержав победу в женском одиночном катании.

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