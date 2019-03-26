Обнародованы призовые Загитовой за сезон

Стал известен размер призовых, которые российская фигуристка Алина Загитова получила за сезон-2018/2019. Данные предоставляет «Чемпионат.com».
За победу на чемпионате мира в Сайтаме 16-летняя спортсменка получила 65 тысяч долларов без учета налогов. Две золотые и одна серебряная медаль, выигранные россиянкой в этапах мирового Гран-при, принесли ей еще 54 тысячи долларов. Второе место на первенстве континента позволило Загитовой заработать еще 16 тысяч долларов. Суммарно призовые фигуристки составили 135 тысяч долларов.
22 марта Загитова завоевала золото на чемпионате мира-2019 в Японии. Россиянка опередила представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Евгению Медведеву. Эта победа на мировом первенстве стала для нее первой в карьере.
Загитова также является олимпийской чемпионкой. Золото она выиграла на Играх в Пхенчхане, одержав победу в женском одиночном катании.