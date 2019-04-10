Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру. Его слова приводит «Реальное время».

Костомаров заявил, что после победы на Олимпийских играх в Пхенчхане у Загитовой был неудачный старт на чемпионате мира, где она заняла пятое место. По его мнению, фигуристкам редко удается выиграть что-то после победы на Олимпиаде. «Но Алина по праву заслуженная чемпионка. Думаю, что ей и не стоит даже бороться с подрастающим поколением», — отметил бывший фигурист.

Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой. «Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз», — добавил он.

16-летняя Загитова побеждала на всех крупных турнирах: в ее активе золото чемпионата Европы 2018 года, Олимпийских игр — 2018 и чемпионата мира 2019 года. Также она является победительницей финала Гран-при сезона-2017/2018.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!