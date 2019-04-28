Авербух связал популярность Медведевой с уходом от Тутберидзе

Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух высказался об уходе фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Деловой Петербург».

Хореограф заявил, что шумиха в СМИ пошла Медведевой на пользу. Он отметил, что фигуристка проиграла Олимпийские игры и другие турниры, но осталась в топе новостей. «Раньше о человеке, который проигрывал, забыли бы. У нас любят только победителей. А фигурное катание — это всегда был немножко эпатаж. Кто с кем дружит, кто против кого…» — сказал Авербух.

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Он сравнил ситуацию Медведевой с уходом Алексея Ягудина от Алексея Мишина. «Единственное, что Ягудин, после того как ушел к Татьяне Тарасовой, обыграл Евгения Плющенко в Солт-Лейк-Сити, а Медведева ушла от Тутберидзе и проиграла. Но тогда тоже говорили: "Как же он мог уйти!" Все повторяется», — добавил он.

Медведева ушла от Тутберидзе после Олимпийских игр в Пхенчхане, где проиграла Загитовой и заняла второе место. Она переехала в Торонто и начала работу с Брайаном Орсером.

В сезоне-2018/19 фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира, уступив Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой. Медаль стала для нее единственной в этом сезоне.

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