Медведева описала Загитову одним словом

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» дала характеристики своим коллегам.

Медведева назвала олимпийскую чемпионку Алину Загитову работягой. «Мы с ней работали перед Олимпиадой. Я сразу говорю — она работала как не в себя», — заявила она.

Фигуристка также охарактеризовала Елизавету Туктамышеву. По ее мнению, Туктамышеву отличают веселый характер и умение «не париться по пустякам».

Медведева — серебряная медалистка Олимпиады в Пхенчхане в женском одиночном катании. На Играх в Пхенчхане она уступила лишь Загитовой. Обе работали под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.

В этом сезоне Медведева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, уступив Загитовой и представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. Она заняла третье место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), лидерство сохранила Загитова.

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