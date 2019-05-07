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Загитова удержала первое место в мировом рейтинге

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Алина Загитова

Российская фигуристка Алина Загитова сохранила первое место в обновленном рейтинге в индивидуальном женском катании Международного союза конькобежцев (ISU). Полная таблица доступна на сайте организации.

В активе 16-летней россиянки 4510 баллов. На втором месте расположилась японка Сатоко Мияхара. Соотечественница Загитовой, 18-летняя Евгения Медведева замкнула тройку лидеров. У нее 3384 балла.

Сезон-2018/2019 стал для Загитовой вторым во взрослом катании. В марте она одержала победу на чемпионате мира в Японии. В январе того же года она уступила первое место на чемпионате Европы соотечественнице Софье Самодуровой.

В 2018-м Загитова выиграла золото на Олимпиаде в Пхенчхане. После Игр она победила на первенстве Европы.

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