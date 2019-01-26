Загитова порадовалась серебру чемпионата Европы

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала выступление на чемпионате Европы в Минске. Ее слова передает ТАСС.

«То, что я заняла место в тройке призеров, — хорошо. То, что стала второй, — тоже. Я могла остаться ни с чем. Радуюсь серебряной медали, но хотелось выступить лучше», — призналась 16-летняя фигуристка.

25 января фигуристки выступали с произвольными программами. Перед стартом соревнований Загитова лидировала в общем зачете турнира, однако не сумела сохранить преимущество. По итогам произвольной и короткой программ сильнейшей стала россиянка Софья Самодурова. Загитова завоевала серебро.

На прошедшем в Саранске чемпионате России Загитова заняла пятое место. Несмотря на подобный результат, она все равно получила место в сборной России, так как триумфаторы национального первенства не имели права выступать на чемпионате Европы в силу возраста.

Загитова — олимпийская чемпионка. Она также выигрывала чемпионат Европы в 2018 году.

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