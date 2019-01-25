Загитова упустила победу на чемпионате Европы

Российская фигуристка София Самодурова стала чемпионкой Европы, опередив соотечественницу Алину Загитову. Об этом сообщает «Лента.ру».

16-летняя россиянка набрала 213,84 балла по итогам короткой и произвольной программ. Загитова на втором месте. Ее результат — 198,34 балла. Бронзу выиграла Вивека Линдфорс из Финляндии.

23 января 16-летняя Загитова заняла первое место по итогам короткой программы. За прокат фигуристка набрала 75 баллов. Тогда Самодурова заняла вторую строчку.

Загитова попала в сборную России, несмотря на неудачное выступление на чемпионате России в Саранске. Она лидировала в турнирной таблице после короткой программы, но провалила выступление в произвольной и закончила соревнование на пятом месте.

Самодурова проводит свой первый сезон во взрослом фигурном катании. До победы на чемпионате Европы лучшим результатом для россиянки была бронза по итогам этапа Гран-при в США.

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