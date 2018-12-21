Фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России, Евгения Медведева упала и оказалась на 14-м месте. Трансляцию соревнований вел Первый канал.

Загитова набрала 80,62 балла. Второе место заняла 14-летняя Александра Трусова, которой судьи дали 74,96. Третьей идет Алена Косторная (74,40 балла). Медведева набрала 62,24 балла.

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На чемпионате России Медведева впервые выступила с новой короткой программой. Вместо тройного лутца спортсменка исполнила тройной риттбергер, также она исполнила номер под другую музыку.

Произвольная программа у женщин пройдет 22 декабря. По итогам соревнований станет известен состав команды, которая выступит на чемпионате Европы.

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