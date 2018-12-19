Медведева впервые показала новую короткую программу

Российская фигуристка Евгения Медведева на официальной тренировке перед стартом чемпионата России показала новую короткую программу. Об этом сообщает Sports.ru.

Теперь спортсменка выступает под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Также она изменила один из прыжков: вместо тройного лутца Медведева исполнила тройной риттбергер. Хореографом этого варианта программы стал бывший фигурист Миша Ге, выступавший за Узбекистан.

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Ранее спортсменка катала короткую программу под композицию Orange Colored Sky.

Соревнования женщин в рамках чемпионата России начнутся 21 декабря, когда спортсменки покажут короткую программу. Произвольную они откатают на следующий день. По итогам соревнований станет известен состав команды, которая выступит на чемпионате Европы.

Медведева не попала в финал Гран-при этого года. Соревнования выиграла японка Рики Кихира, второе место заняла россиянка Алина Загитова.

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