Медведева осталась без медали и места в финале Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла четвертое место в соревнованиях женщин на этапе Гран-при в Гренобле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка допустила в произвольной программе две ошибки. Она набрала 125,26 балла, в ее активе по итогам короткой и произвольной программ оказалось 192,81 балла. Этот результат не позволил ей пробиться в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере.

Победу на этапе одержала японка Рика Кихира, которая набрала 205,92 балла. Второй пришла ее соотечественница Маи Михара (202,81). Третье место заняла американка Брэйди Теннелл (197,78). Россиянки Станислава Константинова и Мария Сотскова стали пятой и седьмой соответственно.

Финал Гран-при пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях в женском одиночном разряде примут участие российские спортсменки Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

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