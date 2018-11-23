Медведева вновь упустила лидерство

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при во Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведева набрала 67,55 балла. Лидером стала японка Маи Михара, в активе которой 67,95 балла. На втором месте еще одна представительница Японии Рика Кихира (67,64).

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Медведевой необходимо занять первое место на турнире во Франции для того, чтобы попасть в финальную часть соревнований. Фигуристка стала третьей на канадском этапе Гран-при. Она заняла седьмое место в короткой программе — этот результат стал для нее худшим в карьере. Однако спортсменка сумела выиграть произвольную программу, что позволило ей войти в число призеров.

Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет 24 ноября. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

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