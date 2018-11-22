Тренер рассказал о состоянии Медведевой перед последним этапом Гран-при

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, в каком состоянии спортсменка подходит к заключительному этапу Гран-при. Слова специалиста передает «Р-Спорт».

«Женя в великолепном состоянии. Я рад тому, что она упорно работает и набрала хорошие кондиции. На этих соревнованиях мы изменим контент программы, в произвольной она будет исполнять каскад двойной аксель — тройной риттбергер», — заявил Орсер.

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Этап Гран-при Internationaux de France пройдет 23-24 ноября в Гренобле. На нем определятся последние участники финала серии, который состоится 6-9 декабря в Ванкувере. Предыдущий этап проходил в Москве. В соревнованиях женщин победила россиянка Алина Загитова, которая обеспечила себе место в финале соревнований.

Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух предрек Медведевой трудности на этапе во Франции. Он отметил, что фигуристке необходимо побеждать, а сделать это будет трудно из-за высокой конкуренции.

В октябре Медведева стала третьей на канадском этапе Гран-при. Она заняла седьмое место в короткой программе — этот результат стал для нее худшим в карьере. Однако спортсменка выиграла произвольную программу, что позволило ей войти в число призеров.

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