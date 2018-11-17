Загитова победила на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в соревнованиях по одиночному катанию на пятом этапе мирового Гран-при, который проходит в Москве. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Загитова стала первой в произвольной программе, набрав 132,17. Таким образом, по итогам произвольной и короткой программ россиянка заработала 222, 95 балла. Второе место в общем зачете завоевала ее соотечественница Софья Самодурова со 198,01 балла. Третье место досталось спортсменке из Южной Кореи Лим Ын Су. Ее результат — 185,67.

16 ноября россиянка заняла первое место в короткой программе, став лидером соревнований. 16-летняя спортсменка набрала 80,78 балла, побив собственный рекорд, установленный в сентябре на соревнованиях Nebelhorn Trophy.

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