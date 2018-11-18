Тренер пообещал Медведевой будущее суперзвезды

Канадский тренер Брайан Орсер, который работает с фигуристкой Евгенией Медведевой, рассказал, что в будущем россиянка станет суперзвездой. Слова специалиста приводятся на сайте телеканала «360».

«Мы понимаем, что этим летом в жизни Жени случилась большая перемена, и всем вокруг, ей самой в том числе, следует быть терпеливыми. Лично я уверен, что она обязательно превратится в суперзвезду со временем», — заметил Орсер. Он подчеркнул, что спортсменке потребуется около полутора лет на то, чтобы вернуться к борьбе за победы.

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«По моему опыту нужно около полутора лет. Вспомните, как я начинал работать с Юдзуру Ханю или Хавьером Фернандесом. В первый год их результаты были невысоки, Ханю и вовсе занял четвертое место на чемпионате мира и остался без медали, но зато в следующем году он уже был первым», — подчеркнул Орсер.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. После Игр она прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где занимается под руководством Орсера.

В октябре Медведева стала третьей на канадском этапе Гран-при. Она заняла седьмое место в короткой программе — этот результат стал для нее худшим в карьере. Однако спортсменка выиграла произвольную программу, что позволило ей войти в число призеров.

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