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Медведева исправила худший результат в карьере и ворвалась в призеры

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Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла произвольную программу на этапе Гран-при в Канаде, что позволило ей занять итоговое третье место на соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

За свой прокат Медведева получила 137,08 балла, в общей сложности она набрала 197,91 балла. После короткой программы 18-летняя спортсменка шла седьмой. Победу одержала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, в ее активе 203,32 балла. Второе место заняла японка Мако Ямасита (203,06).

В короткой программе Медведева показала худший результат в карьере. Россиянке не удались некоторые технические элементы. В частности, Медведева упала после исполнения тройного флипа.

Этап Гран-при в Канаде стал для Медведевой вторым официальным соревнованием после ухода из группы Этери Тутберидзе. Теперь она живет в Торонто и занимается под руководством Брайана Орсера.

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