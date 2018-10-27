Медведева приготовилась к будущим провалам

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала неудачу в короткой программе на этапе мирового Гран-при Skate Canada. Ее слова передает TSN.

«Думаю, я просто потеряла концентрацию. Быть очень уверенной в себе — не всегда хорошо. Возможно, что в этом сезоне я даже готова к ошибкам и неудачным выступлениям. Ведь для меня сейчас все новое», — заявила 18-летняя Медведева.

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Ранее 27 октября Медведева заняла 7-е место в короткой программе, набрав лишь 60,83 балла. Россиянке не удались некоторые технические элементы. Кроме того, Медведева упала после исполнения тройного флипа. Триумфатором соревнований стала Елизавета Туктамышева. 22-летняя россиянка набрала 74,22 балла.

Это первый сезон для Медведевой после ее переезда в Канаду, где она тренируется под руководством местного специалиста Брайана Орсера. Ранее наставником россиянки была российский тренер Этери Тутберидзе.

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