Медведева рассказала о мыслях после поражения на Олимпиаде

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о мыслях после выступления на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Ее слова приводит Sports.ru со ссылкой на телеканал Asahi TV.

«Сразу же после того как объявили оценки, я поняла, что я не брошу фигурное катание ближайшие четыре года. Все-таки хотелось бы стать лучше, так как ради этого я и меняю свою жизнь. Маленькими шажочками, но двигаюсь вверх. Наверное, это самое главное качество, которому я научилась в Канаде», — заявила Медведева.

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По словам фигуристки, после переезда в Канаду она решила изменить имидж. «Не знали, что делать, знакомых здесь было еще мало, ездить куда — не знали. Поэтому я просто сидела в комнате и сказала: "Мам, я хочу челку". Встали, оделись, поехали и отрезали челку», — отметила она.

На Олимпиаде-2018 Медведева стала обладательницей серебряной медали, уступив первое место соотечественнице Алине Загитовой. После Игр, в мае текущего года фигуристка ушла от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру и переехала в Канаду. По словам российского тренера, после произвольного проката на ОИ Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Загитову на юниорском уровне еще на год.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. Она дважды выигрывала финалы Гран-при.

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