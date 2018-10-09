Медведева впервые высказалась о зависти к Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева впервые высказалась о разговорах о ее зависти к соотечественнице Алине Загитовой из-за победы на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ее слова приводит NBC.

«Хочу прояснить: судейство на Олимпиаде было действительно справедливым. Оно было верным. Я видела, как Алина работала все время. Как тяжело она работала. Я не знаю, почему многие люди решили, что я считаю судейство в Пхенчхане нечестным», — заявила Медведева.

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По словам фигуристки, она не просила оставить Загитову в юниорах еще на один год. «Я не помню точно. Если и сказала что-то, то не это имела в виду. Это заявление Тутберидзе привело меня в замешательство. Я сразу начала думать: "Где и когда я могла такое сказать?" И я так и не вспомнила», — добавила она.

Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру в мае 2018 года. Тогда Тутберидзе рассказала, что после произвольного проката на ОИ-2018 Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Загитову, выигравшую золотую медаль, на юниорском уровне еще на год.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде-2018 спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив только Загитовой.

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