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Ягудин отказался выбирать между Медведевой и Загитовой

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Алексей Ягудин

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о противостоянии российских спортсменок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Его слова приводит SportX.kz.

«Эта ситуация равносильна моей в свое время. Два хороших спортсмена оказались на одной ледовой площадке. Даже если Женю и Алину на разных льдах тренировать, все равно они встретятся на турнире, а это очень сложно для тренера. Действительно, Этери Тутберидзе не позавидуешь», — заявил Ягудин.

По мнению олимпийского чемпиона, Медведева не захотела тренироваться с Загитовой на одном льду. «К чему это приведет, я не знаю. Я не могу выразить симпатию ни к одной, ни к другой. Я знаю конкретику, а она состоит в том, что Алина Загитова честно выиграла Олимпийские игры-2018», — отметил он.

Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру в мае 2018 года. Тогда российский тренер рассказала, что после произвольного проката на ОИ-2018 Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Загитову, выигравшую золотую медаль, на юниорском уровне еще на год.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив только Загитовой.

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