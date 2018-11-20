Медведевой предрекли новые трудности

Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от выступления Евгении Медведевой на этапе Гран-при во Франции. Его слова приводит ТАСС.

«Французский этап будет очень важным. Жене нужно побеждать, и очень надеюсь, что она прибавила в катании за это время. Ей достался сложный этап, придется бороться в условиях колоссальной конкуренции, в Гренобле выступит целая плеяда японок, и одна из них — 16-летняя Рика Кихира, ставшая победительницей этапа в Японии с уникальными двумя тройными акселями», — заявил Авербух.

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По словам хореографа, для Медведевой этот сезон будет сложным и переходным. «И это было понятно. Но в следующем сезоне во взрослом катании появятся еще две выдающиеся российские фигуристки, которые исполняют прыжки в четыре оборота. Поэтому легко уже не будет никогда», — добавил он.

На этапе Гран-при в Канаде Медведева стала третьей. Она заняла седьмое место в короткой программе, показав худший результат в карьере, но сумела попасть в число призеров благодаря победе в произвольной. Победительницей соревнований стала другая россиянка Елизавета Туктамышева.

Для того, чтобы попасть в финальный турнир серии Гран-при, Медведевой необходимо победить на соревнованиях во Франции.

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