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Туктамышева поддержала сменившую тренера Медведеву

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала соотечественницу Евгению Медведеву в ее решении покинуть тренера Этери Тутберидзе в мае текущего года. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

«Поддерживаю ли я ее решение сменить тренера? Стопроцентно. На ее месте я поступила бы так же», — заявила спортсменка.

21-летняя Туктамышева призналась, что не стремилась опередить Медведеву на этапе Гран-при в Канаде. «Нет, я не думала об этом. Главное — показать свой максимум, попасть на пьедестал. У нас с Женей вообще-то хорошие отношения. После соревнований она сказала, что я молодец, поздравила. Мы очень приятно поболтали. Раньше мы не особо общались, а теперь узнали друг о друге побольше», — подчеркнула она.

28 октября Туктамышева завоевала первое место на этапе Гран-при в Канаде. Медведева ограничилась третьей строчкой, хотя заняла первое место по итогам произвольной программы.

В мае 2018-го Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе. Спортсменка перебралась в Канаду, где приступила к тренировкам под руководством местного специалиста Брайана Орсера. Как и еще одна россиянка Алина Загитова, Медведева выступала на Олимпиаде-2018 в качестве подопечной Тутберидзе. Загитова стала олимпийской чемпионкой, а Медведева стала обладательницей серебряной медали.

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