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Олимпийский чемпион нашел причину провала Медведевой

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Максим Траньков

Олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал неудачное выступление фигуристки Евгении Медведевой на этапе Гран-при во Франции. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Транькова, Медведева не заслужила критики. «Если упрекать за то, что ушла от [Этери] Тутберидзе и перестала кататься, как раньше... Евгения и при прошлом тренере начала проигрывать. Так что критиковать можем не Медведеву, а [Брайана] Орсера. Потому что видим, как на тренировках Женя прыгает, на разминке делает элементы, а во время стартов не получается», — заявил он.

Олимпийский чемпион выразил мнение, что фигуристка испытывает большой прессинг. «Спасибо большое армии псевдоболельщиков, которые устраивали различные экзекуции в соцсетях и продолжают это делать. Конечно, это большой пресс. Над ней довлел результат, не привыкла Женя занимать четвертые места. И для нее, конечно же, стресс», — отметил он.

24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла четвертое место на этапе во Франции.

После соревнований спортсменка высказалась о негативе, исходящем от болельщиков. По словам Медведевой, она не понимает, за что ее называют предательницей и ненавидят в соцсетях.

В мае 2018-го Медведева покинула тренера Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала работу под руководством Орсера.

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