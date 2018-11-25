Олимпийский чемпион нашел причину провала Медведевой

Олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал неудачное выступление фигуристки Евгении Медведевой на этапе Гран-при во Франции. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
По мнению Транькова, Медведева не заслужила критики. «Если упрекать за то, что ушла от [Этери] Тутберидзе и перестала кататься, как раньше... Евгения и при прошлом тренере начала проигрывать. Так что критиковать можем не Медведеву, а [Брайана] Орсера. Потому что видим, как на тренировках Женя прыгает, на разминке делает элементы, а во время стартов не получается», — заявил он.
Олимпийский чемпион выразил мнение, что фигуристка испытывает большой прессинг. «Спасибо большое армии псевдоболельщиков, которые устраивали различные экзекуции в соцсетях и продолжают это делать. Конечно, это большой пресс. Над ней довлел результат, не привыкла Женя занимать четвертые места. И для нее, конечно же, стресс», — отметил он.
24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла четвертое место на этапе во Франции.
После соревнований спортсменка высказалась о негативе, исходящем от болельщиков. По словам Медведевой, она не понимает, за что ее называют предательницей и ненавидят в соцсетях.
В мае 2018-го Медведева покинула тренера Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала работу под руководством Орсера.