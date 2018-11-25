Медведева ушла из соцсетей из-за ненависти россиян

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мыслями относительно любви и ненависти поклонников спорта в ее адрес и подчеркнула, что больше не пользуется социальными сетями. Слова 19-летней спортсменки приводит «Р-Спорт».

«Я не понимаю, откуда, к примеру, такой типичный случай: взрослый мужчина, которому за сорок лет, у которого двое детей, жена. Он работает, не знаю там, менеджером. Человек говорит мне, что я предательница и что он меня ненавидит. И это все копится, и именно поэтому, дорогие мои друзья, меня в соцсетях нет», — пояснила Медведева.

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Фигуристка подчеркнула, что ее аккаунт в Instagram ведут ее агенты. В свою очередь, Медведева отказалась от социальных сетей уже давно.

Россиянка заняла четвертое место на этапе Гран-при во Франции. Результат не позволил ей отобраться в финал турнира, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. Россию представят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

В мае 2018-го Медведева покинула тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала работу под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

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