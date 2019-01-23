Российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Минске. Результаты размещены на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Загитова набрала 75 баллов за прокат. На втором месте расположилась еще одна россиянка Софья Самодурова, в активе которой 72,88 балла. На третьем месте — швейцарка Алексия Паганини (65,64). Третья российская фигуристка Станислава Константинова заняла 11-е место после короткой программы (56,76).

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Женская произвольная программа состоится 25 января. Чемпионат Европы продлится до 27 января.

На прошедшем в Саранске чемпионате России Загитова не сумела завоевать награду. По итогам короткой программы она возглавляла турнирную таблицу, однако провалила произвольное выступление и в итоге стала пятой.

В 2018-м Загитова выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане и стала чемпионкой Европы.

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