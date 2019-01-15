Переехавшая в Канаду Медведева обещала вернуться в Россию

Фигуристка Евгения Медведева, которая живет и тренируется в Торонто (Канада), заявила, что в будущем вернется в Россию. Об этом она рассказала в интервью, доступном в Instagram-аккаунте журналистки Марии Командной.

Медведева заявила, что ради работы может оставаться в другой стране в течение нескольких лет, но это не помешает ей вернуться в Россию. Отвечая на вопрос о том, что такое «русский дух», спортсменка сказала: «Я еще не определилась. Для меня — это когда я дышу родным воздухом, люди вокруг говорят на родном языке».

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В конце декабря Медведева рассказала, что подставляла других фигуристок, однако не смогла привести конкретного примера. Также она призналась, что иногда завидовала коллегам.

Спортсменка не попала в основной состав сборной России на грядущий чемпионат Европы. Она была заявлена в качестве запасной. Состав был сформирован по итогам чемпионата страны. На турнире Медведева заняла лишь седьмое место. Алина Загитова, с которой она вместе занималась у тренера Этери Тутберидзе, стала пятой.

После Олимпийских игр 2018 года, где Медведева стала серебряной медалисткой, фигуристка ушла из группы Тутберидзе. Теперь она работает с канадцем Брайаном Орсером и проживает в Торонто.

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