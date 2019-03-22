Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира в японской Сайтаме. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Огромное спасибо тренерам и всем, кто мне помогал в трудные моменты. И конечно, спасибо большое всем зрителям, которые пришли поддержать. Это для меня очень многое значит», — сказала Загитова. Она назвала японскую публику «сумасшедшей» и призналась, что местные болельщики помогают ей выступать успешно.

Ранее 22 марта 16-летняя Загитова выиграла чемпионат мира в женском одиночном катании. Российская спортсменка получила за произвольную программу 155,42 балла, что в сумме принесло ей 237,50 балла. Второй стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76 балла). Бронзовую медаль завоевала другая россиянка Евгения Медведева (223,80).

Загитова впервые в карьере выиграла титул чемпионки мира. Она побеждала на чемпионате Европы и Олимпийских играх в Пхенчхане.

Чемпионат мира в Сайтаме продлится до 24 марта.

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