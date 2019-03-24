Хореографа Загитовой удивила медаль Медведевой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала подвел итоги прошедшего в Японии чемпионата мира по фигурному катанию.

Глейхенгауз заявил, что для него стало неожиданностью выступление Евгении Медведевой. «Бронза Жени на этом турнире — большое достижение. В принципе так вышло, что весь пьедестал завоевали представительницы школы "Самбо-70" (спортивный центр в Москве — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он.

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Хореограф также рассказал, насколько тяжелым выдался сезон для Алины Загитовой. «Борьба с собой, с обстоятельствами, с изменениями была на протяжении всего сезона. Уже был и страх соревнований. Подготовка к этому чемпионату мира была крайне сложной», — добавил он.

По итогам чемпионата мира два первых места в женском одиночном катании поделили подопечные Тутберидзе: Алина Загитова и Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Евгения Медведева завоевала бронзу.

В мае 2018-го она прекратила сотрудничество с Тутберидзе и уехала в Канаду, где начала работать под руководством Брайана Орсера.

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