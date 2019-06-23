Хореограф Загитовой извинился перед обвинившей его в плагиате американкой

Американский хореограф Джоджо Гомез сообщила, что постановщик номера российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз вышел с ней на связь. Об этом она рассказала в «сториз» в своем Instagram-аккаунте.

По словам Гомез, Глейхенгауз принес свои извинения за плагиат ее постановки. Ранее 23 июня американка обвинила Загитову и ее хореографа в краже номера: Гомез поделилась видео своей работы и указала на схожесть.

В своем Instagram-аккаунте Глейхенгауз публично принес извинения за использование отдельных движений, поставленных Гомез. Кроме того, он предложил американке сотрудничество.

Глейхенгауз объявил о новом показательном номере для фигуристки на песню Билли Айлиш Bad Guy 18 мая. Работа Гомез увидела свет 11 апреля.

Столкнувшись с нападками пользователей сети, хореограф Загитовой закрыл комментарии пользователей к записи Instagram о постановке программы. Ранее за сам выбор музыкальной композиции россиянку обвинили в краже песни у ее соотечественницы Евгении Медведевой, которая публично призналась в том, что Bad Guy является одной из ее любимых песен.

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