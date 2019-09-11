Тренер Медведевой отреагировал на неудачное выступление фигуристки

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление подопечной на контрольных прокатах сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

Орсер заявил, что фигуристка не показала свое лучшее катание. При этом он отметил, что это лишь начало сезона и Медведева способна выполнить все элементы и откатать программы идеально.

Тренер посчитал, что Медведева находится в хорошей форме и уверенно выполняет все прыжки. «Тамара Москвина научила меня тому, что я теперь говорю в начале сезона: первые соревнования можно сравнить с поговоркой про первый блин», — добавил он.

На контрольных прокатах Медведева упала в короткой программе, сорвала элемент и также упала в произвольной. Ее общая техническая база является седьмой по сложности среди российских фигуристок.

Спортсменка является серебряной медалисткой Олимпиады-2018 и двукратной чемпионкой мира и Европы. С лета 2018 года Медведева живет в Канаде и тренируется в группе тренера Орсера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!