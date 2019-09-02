Медведева вспомнила о жертвах ради Олимпиады

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-аккаунте вспомнила о том, как совмещала учебу в школе и тренировки.

Медведева рассказала, что из-за каждодневной подготовки и соревнований не насладилась школьной жизнью. «Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками либо в своей единственный выходной за неделю. А программу 10 и 11 классов я прошла экстерном за один год, чтобы освободить олимпийский сезон», — заявила она.

Фигуристка окончила школу в 2017 году. Она проходила обучение в Центре спорта и образования «Самбо-70».

На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль. Также она является двукратной чемпионкой мира и Европы. С лета 2018 года Медведева живет в Канаде. Она тренируется в группе тренера Брайана Орсера.

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