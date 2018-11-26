Медведева объяснила причины ухода от Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему после Олимпийских игр 2018 года ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Ее слова приводит РИА Новости

«Я выросла и… Как правильно выразиться… Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане. Я безумно благодарна предыдущей команде за 11 лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря», — заявила Медведева.

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Фигуристка подчеркнула, что теперь должна показать новую работу. «Совместить две школы — русскую и канадскую. Нужно совокупить их, чтобы получилось нечто… Что получится, я пока не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится», — добавила она.

24 ноября Медведева впервые в карьере не отобралась в финал Гран-при. Фигуристка заняла третье место на этапе в Канаде и стала четвертой во Франции.

Медведева ушла из группы Тутберидзе к Орсеру в мае 2018 года. Тогда Тутберидзе рассказала, что после произвольного проката на ОИ-2018 Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Алину Загитову, выигравшую золотую медаль, на юниорском уровне еще на один год.

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