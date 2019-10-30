Российский игрок НХЛ забросил уникальную шайбу

Российский нападающий клуба «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников забросил уникальную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймс». Видео появилось в Twitter-аккаунте лиги.

На 49-й минуте Свечников отличился голом в стиле «лакросс»: он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за спину вратарю. Россиянин стал первым в истории НХЛ, кто забросил шайбу подобным образом. В Twitter лиги удар назвали «голом года».

Матч завершился победой «Каролины» со счетом 2:1.

Свечников переехал в США в мае 2016 года. Поначалу он выступал в юниорских хоккейных лигах. В 2018 году форвард подписал трехлетний контракт с «Каролиной». В прошедшем сезоне россиянин вместе с командой дошел до финала Восточной конференции в плей-офф Кубка Стэнли.

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