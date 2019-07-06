Выступающий в НХЛ россиянин начал забывать русский язык

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников рассказал о жизни в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Свечников сообщил, что уехал из России в 16 лет, и с тех пор выучил английский язык, освоил заокеанскую жизнь и культуру. «В отпуске мне тяжеловато разговаривать на русском. Даже сейчас давать интервью — непросто. Целый год разговариваешь на английском — сложно перестраиваться потом», — добавил он.

Свечников переехал в США в мае 2016 года. Поначалу он выступал в юниорских хоккейных лигах. В 2018 году форвард подписал трехлетний контракт с «Каролиной». В прошедшем сезоне россиянин вместе с командой дошел до финала Восточной конференции в плей-офф Кубка Стэнли.

В одном из матчей серии плей-офф он подрался с форвардом «Вашингтон Кэпиталc» Александром Овечкиным. После случившегося Свечников попал в больницу с сотрясением мозга.

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