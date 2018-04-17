Канадский клуб отказался пускать российского хоккеиста на чемпионат мира

Канадский клуб «Барри Кольтс», выступающий в хоккейной лиге Онтарио (ОХЛ), не отпустил российского нападающего Андрея Свечникова на чемпионат мира среди юниоров. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккеист, в свою очередь, выразил готовность представлять национальную сборную на турнире, однако клуб в данный момент отказывается отпускать россиянина. 16 апреля ФХР направила официальный запрос в Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) и Канадскую хоккейную ассоциацию с просьбой оказать содействие в переговорах с клубом.

12 марта в ответ на запрос российской стороны об игроке в «Барри Кольтс» пояснили, что отпустят Свечникова по окончании выступлений команды в плей-офф первенства. Однако после того, как канадская команда выбыла из соревнований, генеральный директор «Барри Кольтс» заявил, что 18-летний россиянин не поедет на ЧМ, сославшись на то, что игрок получил травму.

Свечников является одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2018 года. В ОХЛ нападающий провел 52 игры, забросил 45 шайб и отдал 38 голевых передач.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля.

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