Ковальчук пропустит чемпионат мира

Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании. Об этом сообщает РИА Новости.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что это совместное решение Ковальчука и штаба сборной, связанное с напряженным сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и участием в Олимпийских играх. В пресс-службе также рассказали, что нападающие Александр Радулов и Владислав Наместников прибудут в Россию на следующей неделе, решение об их участии в подготовке к чемпионату мира будет принято после медицинского обследования.

8 апреля Ковальчук заявил о желании вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Спортсмен рассказал, что в ближайшие 2-3 года хочет «попытать свои силы в Америке».

Ковальчук перешел в СКА из клуба НХЛ «Нью-Джерси» летом 2013 года. В составе петербургского клуба нападающий выиграл Кубок Гагарина. Со сборной России хоккеист выиграл золото Олимпийских игр в Пхенчхане.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

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