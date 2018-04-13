Собравшийся в НХЛ Ковальчук посоветовал игнорировать падение рубля

Нападающий СКА Илья Ковальчук высказал точку зрения относительно ситуации с курсом валют. Его слова приводятся на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) .

На вопрос журналистов о связи падения курса рубля и отъездом игроков КХЛ из России хоккеист ответил отрицательно. «Да кто уедет? При чем тут это? Мы же в России живем. Нам какая разница, какой курс доллара?», — заявил Ковальчук.

По мнению нападающего, эту ситуацию невозможно контролировать. «Тут же политика. Надо хорошо тренироваться, забивать побольше голов — тогда будешь побольше получать евро», — добавил он.

8 апреля стало известно, что хоккеист планирует вернуться в НХЛ. Спортсмен заявил, что желает ближайшие 2-3 года «попытать свои силы в Америке».

Ковальчук перешел в СКА из клуба Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Нью-Джерси» летом 2013 года. В составе петербургского клуба нападающий выиграл Кубок Гагарина. Помимо «Нью-Джерси» в НХЛ россиянин также защищал цвета «Атланта Трэшерз». Проведя в США 12 сезонов, Ковальчук так и не стал обладателем Кубка Стэнли.

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