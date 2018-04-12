Ковальчук объяснил желание играть в США

Нападающий сборной России Илья Ковальчук рассказал о причинах, по которым он решил покинуть клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА ради выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова 34-летнего спортсмена приводит Sportbox.ru.

«Сейчас повзрослел, у меня уже другие интересы. Я хочу попытаться взять Кубок Стэнли. Не так много лет осталось, когда ты в полном здравии и можешь играть в полную силу», — заявил нападающий. Также Ковальчук отметил, что деньги для него никогда не были на первом месте.

8 апреля стало известно, что хоккеист планирует вернуться в НХЛ. Ковальчук выразил благодарность руководству и болельщикам СКА и заявил, что желает ближайшие 2-3 года «попытать свои силы в Америке».

Ковальчук перешел в СКА из клуба НХЛ «Нью-Джерси» летом 2013 года. В составе петербургского клуба нападающий выиграл Кубок Гагарина. Помимо «Нью-Джерси» в НХЛ россиянин также защищал цвета «Атланта Трэшерз». Проведя в США суммарно 12 сезонов, Ковальчук так и не стал обладателем Кубка Стэнли.

В составе национальной сборной нападающий дважды становился чемпионом мира и выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.

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