Ковальчук продал олимпийский BMW за два часа

Нападающий сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук за два часа продал автомобиль BMW модели X5, подаренный за золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом он написал в Instargam.

«Друзья! Машина продана! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!» — рассказал Ковальчук.

Друзья!!!Машина продана!! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!👍🏻🔥🇷🇺 Фото опубликовано @ilyakovalchukofficial

15 марта хоккеист сообщил, что продает автомобиль за 7,1 миллиона рублей. По словам Ковальчука, вырученные от продажи деньги он направит на благотворительность. Он отметил, что после Игр в Южной Корее у него остались более памятные вещи.

Помимо Ковальчука, продать олимпийские BMW решили еще два российских атлета. 14 марта сообщалось, что в ярославском автосалоне появился автомобиль фристайлиста Ильи Бурова, который стал бронзовым призером Игр. Еще один BMW X4 был выставлен на сайте auto.ru 3 марта.

Обладатели золотых наград Игр-2018 получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали хозяевами BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.

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