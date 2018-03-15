Ковальчук выставил на продажу олимпийский BMW

Нападающий петербургского СКА и сборной России Илья Ковальчук рассказал, что продает автомобиль BMW X5, полученный за победу на олимпийском хоккейном турнире в Пхенчхане. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале «Дневник Хача».

По словам хоккеиста, вырученные от продажи деньги он направит на благотворительность. «Мы вместе пожертвуем средства или в детский дом, или поможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или деньги на реабилитацию», — пояснил он.

Ковальчук отметил, что, кроме автомобиля, у него есть и другие памятные подарки из Южной Кореи. «У нас есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, такой больше не будет, и Россия будет играть с гербом на груди», — добавил он.

В начале марта еще двое российских спортсменов объявили о продаже олимпийских BMW. Фристайлист Илья Буров 14 марта решил продать BMW X4, полученный за бронзовую медаль в лыжной акробатике. 3 марта на сайте auto.ru появилось объявление о продаже белого BMW X4 с олимпийской символикой.

Обладатели золотых наград Игр-2018 получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали хозяевами BMW X4. Всего ключи от новых автомобилей получили 46 олимпийцев.

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