В Минобороны прокомментировали отказ Киева от передачи тел в Константиновке

Минобороны России: Украина относится к военнослужащим, как к расходному материалу

Украинские власти относятся к своим военнослужащим, как к расходному материалу. Такое заявление сделали в Минобороны России в ответ на отказ Киева от передачи тел в Константиновке, передает РИА Новости.

«Киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны отметили готовность провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.