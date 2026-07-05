Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 5 июля 2026Россия

В Минобороны прокомментировали отказ Киева от передачи тел в Константиновке

Минобороны России: Украина относится к военнослужащим, как к расходному материалу
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские власти относятся к своим военнослужащим, как к расходному материалу. Такое заявление сделали в Минобороны России в ответ на отказ Киева от передачи тел в Константиновке, передает РИА Новости.

«Киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны отметили готовность провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент России Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сделало заявление о гуманитарной акции в Константиновке

    Ключевые здания постсоветской страны подсветили цветами флага США

    Секретные документы британского Минобороны нашли на свалке

    В Херсонской области заявили об обесточенных домах во всех округах

    Минобороны России сообщило об отказе Украины забрать погибших солдат из Константиновки

    Врач раскрыла главных врагов здоровья мозга

    В Минобороны прокомментировали отказ Киева от передачи тел в Константиновке

    Глава производственного совета Bosch признал проблемы в немецком автопроме

    Бывший генсек НАТО высказался о судьбе альянса

    МИД высказался об отказе ВСУ забрать тела своих военных из Константиновки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok