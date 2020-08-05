Игрок НХЛ получил шайбой по лицу и залил лед кровью

Защитник «Виннипег Джетс» Такер Пулман получил травму головы в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймс». Видео доступно на YouTube-канале SPORTSNET.

Инцидент произошел во втором периоде при счете 1:1. На ролике видно, что Пулман лег под бросок нападающего команды соперника Микаэля Баклунда и летящая шайба нанесла ему удар по лицу. В результате хоккеист был вынужден покинуть площадку, но успел залить лед кровью.

Встреча команд завершилась победой «Калгари» со счетом 6:2. «Флэймс» вышли вперед в серии со счетом 2:1. Следующий матч команды проведут 6 августа.

29 июля появилось видео драки российского защитника «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева с форвардом «Флорида Пантерс» Брайаном Бойлом. Россиянин и американец скинули перчатки, нанесли друг другу несколько ударов, после чего их разняли судьи.