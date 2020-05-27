Стал известен формат возобновления НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд. Об этом комиссар лиги Гэри Беттмэн рассказал в Instagram.

Регулярный чемпионат был завершен досрочно, а в плей-офф вышли по 12 лучших команд из двух конференций. Команды проведут круговой турнир, чтобы определить порядок посева в первом раунде. Прошедшие 16 команд проведут традиционный раунд плей-офф, состоящий из серий до трех побед.

Все матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. Планируется, что сезон НХЛ возобновится в конце июля. Точная дата пока неизвестна.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Финансовые потери лиги из-за досрочного завершения сезона были оценены в 1,3 миллиарда долларов.

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