Назван лучший россиянин в истории НХЛ

В The Hockey Writer опубликовали список лучших 50 россиян, выступавших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный рейтинг доступен на портале.

Лучшим российским хоккеистом в истории лиги назван Сергей Федоров. Форвард включен в Зал хоккейной славы НХЛ, а наибольших успехов он добился, выступая за «Детройт Ред Уингс». Вместе с клубом спортсмен трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

На второй строчке разместился нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. На его счету также есть победа в Кубке Стэнли. Кроме того, россиянин — лучший снайпер в истории клуба (706 заброшенных шайб).

Тройку лучших замыкает Александр Могильный. В составе сборной СССР он завоевал золото на Играх-1988 в Калгари. Он также становился обладателем Кубка Стэнли в 2000 году.

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