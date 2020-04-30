Составлен рейтинг самых неординарных россиян в НХЛ

Выступавший в нескольких клубах НХЛ голкипер Илья Брызгалов признан самым неординарным россиянином лиги. Об этом сообщается на официальном сайте организации, составившей соответствующий рейтинг.

Вратарь получил победу в номинации за оригинальный подход к интервью, в которых хоккеист никогда не говорил заученными фразами и всегда мог порадовать болельщиков и журналистов яркими высказываниями.

«Пожалуй, ни до, ни после Брызгалова не было игроков, чье мнение по вопросам "Какая ваша любимая планета?" или "Является ли хот-дог сэндвичем?" так интересовало фанатов», — заявили в НХЛ, добавив, что при этом россиянин был отличным вратарем.

Второе место в списке самых неординарных российских игроков занял форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, на третьей позиции расположился бывший нападающий «Детройт Ред Уингс» Павел Дацюк.

Брызгалов играл НХЛ с 2006 по 2015 год. В 2007-м в составе «Анахайм Дакс» он завоевал Кубок Стэнли. Также вратарь защищал цвета Финикс Койотс, «Филадельфия Флайерс», «Эдмонтон Ойлерс» и «Миннесота Уайлд».

Голкипер выступал за сборную России на двух Олимпиадах и завоевал бронзу в 2002-м. Также является чемпионом мира 2009 года.

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