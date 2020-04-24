Российский игрок НХЛ рассказал о тревожной ситуации в Нью-Йорке из-за пандемии

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал о жизни в США во время пандемии коронавируса. Его слова приводятся на сайте лиги.

«В Нью-Йорке ситуация тревожная. Я сейчас нахожусь во Флориде. Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в Нью-Йорке оказался самый эпицентр», — заявил Шестеркин. Он добавил, что изначально собирался вернуться в Россию во время пандемии, но сделать это не удалось.

Хоккеист также отметил, что условия карантина во Флориде более мягкие, чем в Нью-Йорке. «Нет такого, что ты выходишь на улицу, и тебя кто-то остановит, выпишет штраф за отсутствие пропуска. Ты спокойно можешь перемещаться. Мы до магазина ездим. Ничего особенного», — сказал он.

Сезон-2019/2020 в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны 12 марта.

Шестеркин выступает в НХЛ с 2020 года. Он чемпион Олимпийских игр 2018 года в составе Олимпийских спортсменов из России.

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